قرار حكومي بخروج أراضٍ بتل ديسيا كنايس في البحيرة من عداد المناطق الأثرية

قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خروج عدد من الأراضي الأثرية تل آثار ديسيا كنايس بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة، البالغ مساحته (10 أفدنة وسهم واحد)، من عداد المناطق الأثرية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.