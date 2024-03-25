أستاذ في العلاقات الدولية: الأمم المتحدة تعمل على منع إسرائيل من تصفية «أونروا»

قال الدكتور حامد فارس، الأستاذ في العلاقات الدولية، إن الأمم المتحدة تعمل على منع «الاحتلال الإسرائيلي» من تصفية «أونروا» بعد سلسلة الأكاذيب الإسرائيلية حول مشاركة عدد من موظفي الوكالة الأممية في عملية «7 أكتوبر».

وفي مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، انتقد فارس استمرار إسرائيل في عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدا أهمية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى القاهرة، من حيث التوقيت والدلالات.

وأشار إلى أن زيارة جوتيريش تأتي في توقيت خطير تمر به القضية الفلسطينية، مع سعي الحكومة الإسرائيلية بشكل واضح إلى عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وأضاف أن «أكثر من 3 آلاف موظف تابع للأونروا يقدمون كل أوجه الخدمات الإغاثية والإنسانية لسكان قطاع غزة، كدليل قاطع على أن هذه الوكالة لها أهمية استراتيجية كبيرة في إنفاذ المساعدات إلى داخل القطاع».