محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: الرئيس السيسي ينحاز دائما للمواطنين في مواجهة موجات الغلاء والتضخم.. مبادرة خفض الأسعار حتى 30% بحسب توجيهات الرئيس وراءها جهد كبير وميزانيات ضخمة

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دائما للمواطنين وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا، فى مواجهة موجات الغلاء والتضخم التى تجتاح العالم وتلقى بظلالها على مصر ودول المنطقة وأفريقيا، مشيرا إلى أن بدء مبادرة خفض الأسعار بنسبة 20% وصولا إلى 30 % بعد العيد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،وراءها جهود كبيرة وميزانيات ضخمة للإفراج عن جميع المخزون المتراكم من السلع ومستلزمات الإنتاج فى الموانئ والتحرك السريع والحاسم لضبط الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المعنية والغرف التجارية والصناعية.

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبذل جهودا جبارة حتى يجنب المصريين التأثيرات المتزايدة للحروب والأزمات العالمية ، والتى تؤدى إلى موجات من التضخم والغلاء وندرة فى السلع الغذائية المعروضة وارتفاعات متوالية فى منتجات الطاقة ، الأمر الذى يمثل تحديات متزايدة على الاقتصادات النامية ومنها الاقتصاد المصرى الذى يسعى إلى عملية مزدوجة من التنمية الشاملة والإصلاح الهيكلى

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بضرورة العمل على خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30 % خلال الفترة المقبلة بعد عيد الفطر المبارك، على أن تبدأ مبادرة خفض الأسعار فورا بنسبة تتراوح بين 15% و20% ، من خلال التنسيق والتكامل بين الوزارات والأجهزة المعنية وبين المصنعين والتجار، وأن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد النهج الاجتماعى والتنموى للرئيس منذ توليه المسئولية فى 2014 ، فهو رئيس يحب المواطنين ويشعر بهم ويبذل كل ما يستطيع من أجل دعمهم وتحسين جودة الحياة من أجلهم ولذلك شهدنا خلال السنوات الأخيرة مجموعة القرارات المنحازة للفئات الأكثر احتياجا، وفى مقدمتها الزيادات المتتابعة للمرتبات والمعاشات والتوسع الكبير فى برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التكافل والمبادرات العملاقة التى تمتد لتشمل عشرات الملايين من المواطنين وفى مقدمتها مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون الريف، الأمر الذى يعطى رسائل طمأنة للمواطنين فى المستقبل ، بأننا معا نستطيع أن نتجاوز كل الظروف الصعبة ، وأننا كلنا إيد واحدة فى مواجهة أى مصاعب خارجية

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق مبادرة خفض الأسعار على الفور ، على أن تبدأ بنسبة متدرجة 15% ثم 20% وصولا إلى 30 % بعد عيد الفطر المبارك ، ترافقت مع الإفراج عن مخزون السلع ومستلزمات الإنتاج بالموانئ ، وهدفت إلى أن يشعر المواطن العادى بانفراجة فى أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، مع التحرك الفورى من الأجهزة المعنية بمراقبة الأسواق ومنع التلاعب فى الأسعار حتى لا تصب ثمار التنمية فى حسابات قلة من المنتفعين.