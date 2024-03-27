جامع الأزهر ينظم ملتقى «رمضانيات نسائية» لتوضيح الدروس المستفادة من غزوة بدر

انطلقت فعاليات ملتقى «رمضانيات نسائية» برواق الشراقوة في الجامع الأزهر، تحت عنوان «غزوة بدر دروس وعبر»، بحضور عزيزة الصيفي، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، وحنان محمود إبراهيم، واعظة بمجمع البحوث الإسلامية، وسناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر.

غزوة بدر الكبرى فاتحة الانتصارات

وقالت الصيفي، إن: «غزوة بدر الكبرى شكلت فاتحة الانتصارات في رمضان، شهر الفتوحات والانتصارات والخيرات والتمكين»، لافتة إلى أن ما في رمضان من القيم الإيمانية والمعاني السامية لمن شأنه أن يضيف للمسلمين، صبر لا ينقطع، وعزيمة لا تنفد، وإقداما لا حدود له.

وبينت العديد من الدروس والعبر المستخلصة من هذه الغزوة، أهمها: أهمية الإيمان ورسوخ العقيدة في أخطر الظروف والمواقف، القدرة على التعامل مع المستجدات من الأمور، ومواجهة القوى الظلامية مهما عظمت قدرتها، فإن قدرة الله فوق كل قدرة، لقوله تعالى:{كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله}.

تحقيق مبدأ المشاورة من القائد لجنوده

وتحدثت حنان محمود إبراهيم عن أسباب المعركة، وبينت ملامح انتصار المسلمين في هذه المعركة، منها: تحقيق مبدأ المشاورة من القائد لجنوده، وأن الدعاء سلاح المؤمن، وتأييد الله عز وجل للمؤمنين، وتواضع النبي والبدء بنفسه، وقذف الرعب في قلوب المشركين، إضافة إلى وضوح الهدف فقد كان المسلمون يقاتلون من أجل كلمة التوحيد وإعلاء راية الإسلام ونشر دين الله في الأرض.

وأضافت: «لقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في التعامل مع الآخر وتكريمه، ليعلم الدنيا كيف كان الرقي والسمو السلوكي في ديننا الحنيف، فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى والجرحى وحملهم إلى المدينة، وطلب من الصحابة رعايتهم».

وأوضحت سناء السيد أن الصراع بين الحق والباطل والخير والشر، سنة من سنن الله في هذه الحياة، وأن يوم بدر يوم مشرق في جبين الأمة المحمدية، ودرة مضيئة غيَّرت مسير التاريخ، يوم أعطى قوةَ الحقِّ شحنةً جديدة من العزة واليقين، تعينها على الاستمرار في طريق المواجهة المسلحة، إنه اليوم الذي انتصف فيه المظلوم من الظالم، يوم تخفَّفت فيه مكة من رؤوسِ الكفر والضلال، فأزاح من ظلمات الباطل ما أزاح، وصار درسًا داميًا تخاف أي قوةٍ للباطل أن يتكرر في حقها.