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دراما المتحدة

دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الجليل الغربي

كتب:

شريف سليمان
08:57 ص | الخميس 28 مارس 2024
صفارات الإنذار

صفارات الإنذار

أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت دوي صافرات الإنذار مجددا في مستوطنات الجليل الغربي.

 

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