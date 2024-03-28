دوي صافرات الإنذار في مستوطنات الجليل الغربي كتب: شريف سليمان 08:57 ص | الخميس 28 مارس 2024 صفارات الإنذار أفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت دوي صافرات الإنذار مجددا في مستوطنات الجليل الغربي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي إعلام إسرائيلي: إطلاق 26 صاروخا من لبنان نحو الجليل الغربي والأعلى إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي قرب حدود لبنان حزب الله يستهدف ثكنة للاحتلال الإسرائيلي في الجليل الغربي «القاهرة الإخبارية»: إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه «زرعيت» في الجليل الغربي إطلاق 3 صواريخ مضادة للدبابات من لبنان تجاه مستوطنة الجليل الغربي في إسرائيل صفارات الإنذار الجليل الغربي بقلم شريف سليمان