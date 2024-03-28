مراسل القاهرة الإخبارية: طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف خان يونس

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية أطلقت نيرانها بشكل كثيف في المناطق الغربية لمحافظة خان يونس، وتحديدا ضمن منطقة «النواصي» التي يطلب الاحتلال الإسرائيلي من السكان الفلسطينيين النزوح إليها.

وأضاف «جبر»، خلال رسالة على الهواء، أنّ النيران الكثيفة ستؤدي إلى وقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات، كما أنّ خان يونس تشهد توغلا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية التي حاصرت مستشفى ناصر الطبي وداهمته وانتقل بعض الممرضين والأطباء والمرضى الذي كانوا بداخله، كما أغلق مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالسواتر الترابية، وتطلق القذائف والرصاص تجاه المرضى والأطباء المتواجدين فيه للخروج منه والنزوح.

وأوضح أن مجمع الشفاء الطبي لا يزال يتعرض منذ 10 أيام لإطلاق نار.