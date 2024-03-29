خلافات حادة بين رئيس الموساد وممثل جيش الاحتلال في مفاوضات تبادل المحتجزين

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، حدوث خلافات حادة وقاسية بين رئيس الموساد دافيد برنياع، وممثل الجيش في المفاوضات نيتسان ألون، حول صفقة تبادل المحتجزين، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت إن الصلاحيات التي حصل عليها الوفد المفاوض تشمل أعداد المحتجزين في صفقة التبادل وإعادة انتشار الجيش.

وذكر وسائل الإعلام، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع رئيس الموساد من إبلاغ الوفد المفاوض بحجم الصلاحيات الممنوحة إليه.