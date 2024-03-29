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دراما المتحدة

خلافات حادة بين رئيس الموساد وممثل جيش الاحتلال في مفاوضات تبادل المحتجزين

كتب:

شريف سليمان
10:36 ص | الجمعة 29 مارس 2024
صفقة تبادل محتجزين سابقة

صفقة تبادل محتجزين سابقة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، حدوث خلافات حادة وقاسية بين رئيس الموساد دافيد برنياع، وممثل الجيش في المفاوضات نيتسان ألون، حول صفقة تبادل المحتجزين، وفق خبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت إن الصلاحيات التي حصل عليها الوفد المفاوض تشمل أعداد المحتجزين في صفقة التبادل وإعادة انتشار الجيش.

وذكر وسائل الإعلام، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع رئيس الموساد من إبلاغ الوفد المفاوض بحجم الصلاحيات الممنوحة إليه.

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