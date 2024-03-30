هل يجوز التصرف في شقة الإيجار القديم بالبيع والشراء؟

تثور العديد من المشكلات بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة 59 سنة بسبب استخدام المستأجر للعقار كأنه ملكية خاصة، ونرصد لكم في السطور التالية مدى أحقية المستأجر إيجار قديم في التصرف في العقار من عدمه.

عقد الإيجار القديم لا يمنح المؤجر حق البيع

قال أحمد خالد المحامي والخبير القانوني، إن عقد الإيجار القديم ما هو إلا عقد إيجار فقط وليس عقد ناقل للملكية ولا يعطي للمالك الحق في التصرف في العقار بالبيع أو الإيجار من الباطن أو تغيير نشاط الوحدة المؤجر من سكني إلى إداري أو أن يقوم بأي تغيير في الوحدة يكون من شأنه المساس بالمظهر الخارجي أو الداخلي للعقار.

عقد الإيجار القديم يورث بشرط

وأضاف المحامي لـ«الوطن» أن عقد الإيجار القديم يورث للأبناء وذلك في حال وفاة الأب أو الأم بشرط أن يكونوا مقيمين معهم في نفس العقار، مشيرًا إلى أن ما يتم توريثه المنفعة بالعقار وليس العقار مما لا يجيز للمستأجر التصرف فيه بأي شكل من الأشكال مثل البيع أو الرهن أو الإيجار.