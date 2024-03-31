«القاهرة الإخبارية»: 11 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف شرق خان يونس كتب: نرمين عفيفي 10:53 ص | الأحد 31 مارس 2024 خان يونس أفادت قناة القاهرة الإخبارية بارتفاع عدد ضحايا قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس إلى 11 شهيدا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية وقصفا مدفعيا كثيفا شرقي خان يونس «القاهرة الإخبارية»: قصف مدفعي مكثف تجاه خيام النازحين في خان يونس القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلي على غرب مدينة خان يونس سقوط 7 شهداء فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على خان يونس استشهاد سيدة وطفلتها في قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس خان يونس بقلم نرمين عفيفي