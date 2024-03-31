نجاحات غير مسبوقة لوزارة قطاع الأعمال وأرباح تاريخية وتطوير للشركات

حققت وزارة قطاع الأعمال خلال السنوات الأخيرة، نجاحات غير مسبوقة، إذ نجحت الوزارة في تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة في تاريخ الشركات التابعة، والتي تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق.

أرباح الشركات سجلت حوالي 68 مليار جنيه

وكشفت الوزارة عن أن أرباح الشركات سجلت حوالي 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباح سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه، في العام الماضي 2023 استطاعت الشركات التابعة تحقيق أرباح في حدود الـ15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضي 2022.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير، أبرز ما حققته الوزارة من نجاحات خلال السنوات الماضية.

- حققت 19 مليار جنيه حصيلة الخزانة العامة من أرباح الشركات خلال 7 سنوات (2015 - 2022) بمتوسط 2.8 مليار جنيه سنويًا، مقابل 1.8 مليار جنيه خلال عامى 2013 و2014 بمتوسط سنوي 900 مليون جنيه.

- خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول والاستفادة من رأس المال البشرى وترشيد النفقات والحوكمة نتج عنها تحسين مؤشرات الأداء والوصول بالأرباح إلى معدلات غير مسبوقة خلال العام الماضى.

توطين الصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية

- حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات في كل القطاعات بلغت 310 مليارات جنيه بهدف توطين الصناعة، خاصة الصناعات الاستراتيجية في الأدوية والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والصناعات الكيماوية في إطار سياسة إحلال الواردات وزيادة الصادرات.

خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة

- وضع خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسي فى التنمية وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلي والأجنبي وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

خريطة بالفرص الاستثمارية وطرحها أمام المستثمرين

- إعداد خريطة بالفرص الاستثمارية وطرحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب للشراكة بمختلف الأساليب الممكنة؛ وتنفيذ برامج متعددة للشراكات؛ وخطة عامة للتدريب وبرامج متخصصة داخل كل قطاع وشركة كأحد أهم دعائم مشروع التطوير الشامل الذي يجري تنفيذه حاليًا في جميع الشركات التابعة.