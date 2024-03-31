نتنياهو: لن يتحقق النصر بدون عملية عسكرية في رفح الفلسطينية 

قال رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الدعوة إلى انتخابات مبكرة بدون تحقيق أهداف الحرب ستؤثر على مفاوضات إعادة المحتجزين، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأشار «نتنياهو» إلى أن الضغط العسكري والمرونة في المحادثات سيؤديان إلى إطلاق سراح المحتجزين، موضحا: «لن يتحقق النصر على حماس بدون عملية عسكرية في رفح الفلسطينية».

وأضاف: «صدقنا على خطة لدخول رفح الفلسطينية للقضاء على حماس، كما أننا مستمرون في عملياتنا في غزة ولبنان».

وواصل: «أجدد التزامي بإعادة كل المحتجزين، سأعود إلى ممارسة مهامي سريعا بعد الجراحة، سنتغلب على كل الضغوط وسندخل إلى رفح الفلسطينية رغم معارضة الرئيس الأمريكي بايدن، العملية في رفح الفلسطينية لن يوقفها أي شيء».