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دراما المتحدة

حزب الله: قصفنا مقر قيادة كتيبة ليمان الإسرائيلية بالجليل الغربي

كتب:

عمرو هلال
10:04 م | الإثنين 01 أبريل 2024
حزب الله

حزب الله

أعلن حزب الله قصف مقر قيادة كتيبة ليمان الإسرائيلية بالجليل الغربي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

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بقلم عمرو هلال