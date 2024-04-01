حزب الله: قصفنا مقر قيادة كتيبة ليمان الإسرائيلية بالجليل الغربي كتب: عمرو هلال 10:04 م | الإثنين 01 أبريل 2024 حزب الله أعلن حزب الله قصف مقر قيادة كتيبة ليمان الإسرائيلية بالجليل الغربي، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: حزب الله يستهدف ثكنة للاحتلال الإسرائيلي برشقات صاروخية «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف آلية عسكرية إسرائيلية في موقع المطلة «القاهرة الإخبارية»: حزب الله يستهدف تحركات لآليات إسرائيلية داخل موقع المالكية «القاهرة الإخبارية»: حزب الله اللبناني يستهدف موقع السماقة في تلال كفر شوبا المحتلة حزب الله ليمان الإسرائيلية القاهرة الإخبارية بقلم عمرو هلال