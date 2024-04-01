أحمد الباز: المصريون حريصون على حصد ثمار إنجازات الـ10 سنوات الماضية

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الماضية، جاء استجابة لمطالب الشعب المصري الذي نزل بالملايين، وطالب الرئيس بالترشح لولاية جديدة، حرصا على استكمال حكاية الوطن والإنجازات وصولا للجمهورية الجديدة.

الحفاظ على الوطن

وأضاف «الباز» في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ 10 سنوات استطاع الحفاظ على الوطن، وإنقاذه من الدخول في نفق مظلم على يد جماعات الشر، وهو ما يعكس حب وانحياز الشعب له، وحرصهم على استكمال خارطة الطريق، وما تحقق من إنجازات وتطوير طال كل القطاعات والمجالات.

تمكين الشباب

وأشار الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، إلى الاهتمام الكبير الذي أولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب على مدار 10 سنوات، نجحت في تمكين الشباب وتشجيعهم على الممارسة السياسية والمشاركة، فضلا عن تدريبهم وتأهيلهم للقيادة في مختلف المؤسسات، منوهًا إلى أن انتخابات 2024 شهدت أكبر نسبة مشاركة للشباب على الإطلاق في التاريخ.

وأكد دعمه الكامل للقيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لاستكمال ما تم إنجازه، وحصد ثمار تلك الإنجازات، موضحًا أن يد التنمية والتطوير طالت كل أنحاء البلاد، واقتحمت ملفات أهملت لعقود.