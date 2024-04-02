في كذبة أبريل.. نصائح لتجنب الوقوع ضحية المعلومات المضللة

يشتهر الأول من شهر أبريل من كل عام بـ«كدبة أبريل»، وهو ليس يومًا رسميًا للاحتفال، بل تقليد عالمي شهير اعتاد الجميع عليه منذ سنوات طويلة، وتنتشر فيه المنشورات والأخبار المزيفة، ويحاول بعض الأشخاص خداع أصدقائهم على سبيل الدعابة.

وبالتزامن مع كذبة أبريل، تسلط «الوطن» الضوء على المنشورات الكاذبة والمضللة التي تنتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع عصر سرعة المعلومات وإمكانية نشر معلومات مزيفة، يتداولها البعض دون التأكد من صحتها.

نصائح لتجنب الوقوع في فخ المعلومات والأخبار المضللة والكاذبة

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» بعض النصائح لتجنب الوقوع في فخ المعلومات والأخبار المضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، بحسب الموقع الرسمي لمجلس الوزراء المصري، والموقع الرسمي للإذاعة الوطنية الأمريكية:

لا تصدق كل ما تقرأ بسرعة

البطء في تداول وتصديق المعلومات هي أهم نصيحة يمكن تقديمها لتجنب الوقوع في الفخ، فوسائل التواصل الاجتماعي سريعة جدًا، وهناك الكثير من المعلومات التي تصل إلى المتابعين في وقت واحد، فيجب قضاء بعض الوقت لفحص المنشورات المتداولة والتأكد من صحتها.

ويجب أيضًا التفكير في من شارك هذه المعلومات وطبيعة المصدر، ثم البحث عنه والتأكد من صحة ما تم نشره.

على سبيل المثال: إذا كنت ترى صورة ذكاء اصطناعي، فأنك لا ترى صورة الذكاء الاصطناعي فقط، يجب البحث ومعرفة مكان نشرها، والتعليقات المرفقة بها، وأيضًا التاريخ.

انظر إلى ما يقوله الآخرون

إذا كان مصدر معلوماتك الوحيد هو المنشور الذي تشاهده، فهذا سبب مؤكد للتشكيك في صحته، فعلى سبيل المثال، إذا أعلنت إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى عن مبادرة جديدة، فمن المحتمل أن تكون هناك تغطية إخبارية لها من بعض المصادر الموثوقة.

ابحث عن الأصل

يجب تعقب الصورة الأصلية، وهو أمر الأسهل القيام به، فيجب إجراء بحث عن الصورة وتحديد مصدرها، وهل هي حقيقية بالفعل وأن المعلومات المرفقة عنها صحيحة أم لا.

يمكن البحث عن الصورة والتأكد من صحتها، عن طريق التقاط لقطة شاشة «سكرين شوت» ثم البحث عن الصورة بمحرك بحث معين، مثل «جوجل»، ثم رؤية ما يمكن أن يظهر لك.