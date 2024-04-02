«يديعوت أحرونوت»: 21% من الجنود الإسرائيليين يعالجون من اضطرابات عقلية

قررت وزارتا الدفاع والصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، تشكيل لجنة مشتركة لتعزيز الاستجابة العلاجية الوطنية في مجال الصحة النفسية لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المعاقين وأفراد العائلات الثكلى، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

زيادة كبيرة في حاجة المواطنين الإسرائيليين للعلاج النفسي

وأفادت الصحيفة العبرية أنه منذ اندلاع الحرب على غزة وهناك زيادة كبيرة في حاجة المواطنين الإسرائيليين للعلاج النفسي إذ تم علاج أكثر من 6400 جريح من جنود جيش الاحتلال وأشخاص بأنظمة الدفاع في قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع منذ 7 أكتوبر.

وكشف التقرير أن نحو 21% من يعالجون من اضطرابات عقلية، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مصاب عقلي من قدامى المحاربين في جيش الاحتلال بينهم نحو 8000 يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة. وآلاف آخرين من أفراد العائلات الثكلى يعالجون في جناح الأسرة.

توقعات بزيادة المرضى العقليين في جيش الاحتلال

وتوقعت وزارة الدفاع الإسرائيلي أن المشكلات العقلية للجنود ستزداد وذلك استعدت بمجموعة متنوعة من خيارات العلاج والوقاية، حتى قبل 7 أكتوبر من خلال تعامل نظام الصحة العامة مع أعباء ونقص في مقدمي الرعاية الصحية العقلية، وتدير وزارة الصحة برنامجًا من شأنه توسيع المزايا للمؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الصحي الحكومي.من أجل توسيع وتحسين العلاج العقلي لجنود الاحتلال.