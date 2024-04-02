عضو بـ«اقتصادية النواب»: أداء اليمين الدستورية بالعاصمة الجديدة بداية مرحلة تنموية

قالت الدكتورة غادة علي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ الدولة المصرية اليوم بصدد مرحلة جديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شعارها «التنمية المستدامة حلم يتحقق»، بعد سنوات من العمل الجاد في مختلف المجالات التنموية التي جعلت مصر في مصاف الدول الداعمة للتنمية بمفهومها الشامل.

انخفاض نسبة الأمية والبطالة

وأوضحت أن القيادة السياسية نجحت بجدارة في إدارة ملف بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لقرى مصر بشكل حقيقي وملموس على أرض الواقع، ورصدته المؤشرات التنموية من انخفاض لنسبة الأمية والبطالة والأمراض المزمنة، وارتفاع نسب التشغيل وتأسيس المشروعات المستدامة، لافتة إلى أن القيادة على الرغم من جهودها على مدار 10 سنوات في الداخل، إلا أنها لم تغفل دورها الخارجي ورسم خارطة طريق جعلت الدولة المصرية من الدول المؤثرة في اتخاذ القرارات الدولية، بل وأصبحت تفرض إرادتها على القضايا الإقليمية.

مشهد العاصمة الإدارية

وأكدت النائبة غادة علي، أن الفترة الرئاسية الجديدة هي انطلاقة مختلفة من واقع قائم تستعرضه مصر اليوم في روعة مشهد العاصمة الإدارية كأهم المدن الذكية الجديدة امام العالم ، وتسعى نحو اكتمال مشهد رؤية مصر 2030، وهناك العديد من الآمال والطموحات التي تلزم الجميع بالتكاتف والعمل الجاد من أجل المواطن المصري، مشيرة إلى أن الدفع المستمر بالمزيد من الكوادر الشابة الطموحة والمؤهلة للمناصب القيادية والاستزادة من أهل الخبرة وتعزيز سبل الرقابة والشفافية أكبر ضمانة لتحقيق المزيد من النجاحات، خاصة وأن الشعب المصري يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقة لا مثيل لها.

مرحلة جديدة من البناء والتنمية

وتابعت النائبة غادة بأداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية اليوم من العاصمة الإداريّة هو بمثابة شارة البدء لمرحلة جديدة من البناء والتنمية بشكل أكثر ارتباطا برؤية 2030، قائما على الاستدامة وتعزيز قدرات الشباب المصري الإبداعية، وبفضل التكاتف والشفافية والتعاون سنرى انعكاسات منطقية تمكننا من السيطرة على تبعات أي أزمات أو ضغوط دولية خاصة على الأسواق المحلية بل والعبور إلى المنافسة العالمية.