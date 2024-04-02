السعودية توقع اتفاقية مع شركة كولينز أيروسبيس لتزويد أسطولها بمقاعد جديدة

وقعت "السعودية" (الخطوط السعودية) عقداً مع شركة كولينز أيروسبيس يستهدف تزويد الأسطول الجديد بمقاعد جديدة وتحديث مقاعد الأسطول الحالي، مما يشكل نقطة تحول هامة في التزامها بتحسين تجربة الضيوف وتعزيز قدراتها التشغيلية. كما يمهّد هذا التعاون لحصول شركة السعودية لهندسة الطيران على اعتماد وترخيص من شركة كولينز أيروسبيس لإجراء عمليات الصيانة المتنوعة في قرية الصيانة، حيث يعزز ذلك مساعي مجموعة السعودية لتعزيز المحتوى المحلي وتطويره على أرض الوطن.

تشمل الطائرات الجديدة من طراز B787 والأسطول الحالي من طراز A330 وB777

وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم كولينز أيروسبيس، الشركة الرائدة عالمياً في تقديم حلول الطيران، بتركيب المقاعد لأسطول طائرات "السعودية" من طراز بوينغ 787 ، المقرر استلامها اعتباراً من بداية عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الاتفاقية برنامجاً شاملاً لتحديث المقاعد لأسطول "السعودية" الحالي من طائرات إيرباص A330 وبوينغ 777، بدءًا من نهاية عام 2025 وحتى نهاية عام 2027.

ويُذكر أن مزيداً من التحسينات ستطرأ على درجة الأعمال في جميع الطائرات، إذ ستتكون جميعها من أجنحة خاصة، مما يضمن تجربة سفر مريحة ومتميزة لضيوف "السعودية".

كما يميز هذه الاتفاقية الخطة المستقبلية لإنشاء مرافق ضمن قرية الصيانة التابعة لشركة السعودية لهندسة الطيران التابعة لمجموعة السعودية، لإجراء عمليات الصيانة وتصنيع قطع الغيار لخدمة قطاع الطيران بالمملكة وعلى مستوى المنطقة.

تعليقاً على هذا التعاون، أكد روسن ديميتروف، الرئيس التنفيذي لتجربة الضيوف: "نحن فخورون بالتعاون مع كولينز أيروسبيس لطرح مقاعد درجتي الضيافة والأعمال الجديدة كلياً لأسطول "السعودية" الأحدث من طراز بوينغ787، بالإضافة إلى تحديث التصميم الداخلي لأسطول طائراتنا الحالي. وتمثل هذا الشراكة خطوة أساسية في التزامنا بتقديم أفضل وأرقى سبل الراحة والسلامة لضيوفنا. بالإضافة إلى ذلك، إن إنشاء مرافق إضافية للصيانة في جدة يؤكد إخلاصنا لتعزيز الخبرة الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي".

وأضاف: "يعكس هذا التناغم، الجهد الجماعي للمجموعة في تحديد معايير جديدة للتميز في قطاع الطيران. ونحن على ثقة بأن تعاوننا مع كولينز أيروسبيس سيضع معيارًا جديدًا لتجربة الضيوف المسافرين على متن "السعودية"، مما يعود بالفائدة على مجموعة السعودية بصورة شاملة".

ومن جانبها قالت سينثيا موكليفيتش، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في كولينز أيروسبيس: "نفخر بهذه الشراكة الطموحة، والتي تعد امتداداً طبيعياً لعلاقة طويلة وناجحة بين كولينز أيروسبيس و"السعودية"، إذ نطمح إلى دعم خطط النمو التحولية التي بدأتها "السعودية" منذ مدة. ونلتزم بتقديم حلول مبتكرة تفوق التوقعات، ونتطلع إلى استمرار هذا التعاون الوثيق لإعادة تعريف معايير الراحة والفخامة في السفر الجوي".