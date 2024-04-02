مكتب نتنياهو: اقتراحات وقف إطلاق النار تتم بوساطة مصرية.. وننتظر رد الفصائل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنَّ الوفد الإسرائيلي المفاوض في القاهرة سيعود اليوم بعد جولة محادثات مكثفة للعمل على التوصل لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

العمل على بلورة مقترح لوقف إطلاق النار

وأوضح المكتب، بحسب بيان صحفي منشور على موقع صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنَّه خلال المحادثات وبوساطة مصرية بناءة بلور الوسطاء مقترحا معدلا بانتظار ردّ الفصائل الفلسطينية.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

وتقترب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من دخول شهرها السادس وسط ارتفاع أعداد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 33 ألف شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط محاولات إقليمية ودولية لوقف الحرب الدائرة التي سقط خلالها عدد كبير من المدنيين.