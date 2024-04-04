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دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024

كتب:

حسن صالح
12:01 ص | الخميس 04 أبريل 2024
أذان المغرب اليوم

أذان المغرب اليوم

يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الصلاة في أوقاتها خلال شهر رمضان المعظم، والتي تتضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 الموافق 25 رمضان، حيث الإقبال على الطاعات في العشر الأواخر من رمضان وتحري ليلة القدر. 

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 4-4- 2024 وفقا لإمساكية هيئة المساحة المصرية:

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024

يتحدد موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 وفقًا لإمساكية الهيئة المصرية للمساحة في تمام الساعة 06:16 مساءً وتبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة. 

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم 

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة اليوم جاءت  كالتالي: 

الفجر 04:11 صباحا 

الظهر 11:58 ظهرا 

العصر 03:31 مساء 

المغرب 06:16 مساء 

العشاء 07:36 مساء 

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