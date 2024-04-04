يهتم المسلمون بمتابعة مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الصلاة في أوقاتها خلال شهر رمضان المعظم، والتي تتضمن موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 الموافق 25 رمضان، حيث الإقبال على الطاعات في العشر الأواخر من رمضان وتحري ليلة القدر.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 4-4- 2024 وفقا لإمساكية هيئة المساحة المصرية:

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024

يتحدد موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 4-4-2024 وفقًا لإمساكية الهيئة المصرية للمساحة في تمام الساعة 06:16 مساءً وتبلغ ساعات الصوم 14 ساعة و25 دقيقة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة اليوم جاءت كالتالي:

الفجر 04:11 صباحا

الظهر 11:58 ظهرا

العصر 03:31 مساء

المغرب 06:16 مساء

العشاء 07:36 مساء