«القاهرة الإخبارية»: مبعوث أمريكا لليمن يؤكد أن ضربات بلاده ستوقف هجمات الحوثيين

قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، إنّ الضربات الأمريكية التي تستهدف الحوثيين قد تمنعهم عن مواصلة تنفيذ هجماتهم في البحر الأحمر، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكد المبعوث الخاص إلى اليمن، أنّه لا حل عسكريا للأزمة الراهنة ويجب تنفيذ الحلول الدبلوماسية، لافتا إلى أنّ هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تمنع إحراز تقدم في عملية السلام بالبلاد.