الجامعة العربية تحذر من عواقب اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية

أفادت قناة «اكسترا نيوز» في نبأ عاجل لها، أن جامعة الدول العربية دعت مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن امتثال الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

وحذرت جامعة الدول العربية، من العواقب الكارثية لتنفيذ التهديدات العدوانية الإسرائيلية، باجتياح وتدمير مدينة رفح الفلسطينية.

وأدانت الجامعة تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل التي تستخدم في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وقتل المدنيين الفلسطينيين، والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ولبنان.

وحثت الجامعة العربية المجتمع الدولي لا سيما الدول التي تدعم إسرائيل بالسلاح، لتحمل مسؤولياتها في إعادة إعمار غزة.