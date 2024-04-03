جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي قوات احتياط لسلاح الجو كتب: عمرو هلال 08:44 م | الأربعاء 03 أبريل 2024 جيش الاحتلال الإسرائيلي أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر استدعاء قوات احتياط لسلاح الجو. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: مخاوف من تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن انتهاء عمليته في مجمع الشفاء بغزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة خيام للصحفيين والنازحين في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بقتل فلسطينيين ودفن جثتيهما بواسطة جرافة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 16 آخرين في غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال القاهرة الإخبارية بقلم عمرو هلال