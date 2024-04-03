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جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي قوات احتياط لسلاح الجو

كتب:

عمرو هلال
08:44 م | الأربعاء 03 أبريل 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر استدعاء قوات احتياط لسلاح الجو.

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بقلم عمرو هلال