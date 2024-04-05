رسالة غامضة من محامي حسين الشحات تثير الجدل.. هل يقصد الزمالك؟

حالة من الجدل أثارها المحامي المعروف أشرف عبدالعزيز، وذلك بعدما ترك تعليقًا غامضًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بالتزامن مع الجدل الذي أثير بشأن نقل إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز إلى السعودية، لكن الأمر لم يكتمل لظروف عدة بينها لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تمنع ذلك.. فماذا قال محامي حسين الشحات لاعب الأهلي؟

تعليق مثير من محامي حسين الشحات

أشرف عبد العزيز محامي حسين الشحات لاعب الأهلي، والمسؤول عن القضية المعروفة إعلاميا باسم «قضية الشيبي والشحات»، كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أما حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا ما أنتم كنتم موافقين».

رسالة محامي الشحات، تداولت بشكل واسع بين الجماهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، إد فسرها البعض بأنها مقصود بها أن الزمالك كان موافقا على فكرة نقل المباراة في البداية وقبل البيان الرسمي الذي صدر من قبل مجلس الإدارة قبل ساعات، وفقا لعدد من التقارير.

تعليق عبدالعزيز جاء بالتزامن مع قرار الزمالك الرسمي بعدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي في السعودية، وإصدار بيان رسمي يفيد بأن الفريق سيتواجد يوم 15 من شهر أبريل، على أرضية ملعب ستاد القاهرة من أجل خوض المباراة المرتقبة في الدوري الممتاز على هذا الملعب، ليتضمن البيان الذي أصدر على لسان أحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي رفضًا ضمنيًا لفكرة نقل المباراة.

الأهلي كان أعلن موقفه قبل أيام قليلة، بشأن نقل مباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك، في قمة الدوري العام المقررة يوم 15 من شهر أبريل، بالتأكيد على عدم معارضته للفكرة واستعداده التام لخوض المباراة في المكان والزمان الذي تحدده رابطة الأندية، باعتبارها الجهة المنوطة بذلك، لكن مع الوضع في الاعتبار عدم تعارض ذلك مع التزامات المارد الأحمر القارية، باعتباره لايزال ينافس في دوري أبطال أفريقيا.