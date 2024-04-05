القاهرة الإخبارية: إسرائيل تغلق 28 سفارة وقنصلية خشية رد إيراني على هجوم دمشق

أعلنت وسائل إعلام، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أغلقت 28 سفارة وقنصلية لها في الخارج خشية رد إيراني على هجوم دمشق، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكان إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني، أعلن أنَّ جريمة الاعتداء على القنصلية في دمشق لن تمر دون ردّ، حيث ارتفع عدد قتلى الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، إلى 13، بينهم 7 عسكريين.