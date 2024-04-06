يحرص الكثير من أهالي محافظة كفر الشيخ على معرفة مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024، الموافق السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1445 هجرية، وخاصةً معرفة موعد أذان الفجر للصوم، بالإضافة إلى موعد أذان المغرب من أجل الإفطار في الموعد الصحيح.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم

تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في كفر الشيخ السبت 6-4-2024، في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مواقيت الصلاة في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024

وتبدأ مواقيت الصلاة بصلاة الفجر ثم صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم صلاة المغرب ثم صلاة العشاء ثم يعقب ذلك صلاة التراويح في الليلة الثامنة والعشرين من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024

ويحين موعد أذان الفجر في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024، في الساعة 4:09 صباحًا ومعه بداية صوم اليوم السابع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024

يحين موعد أذان الظهر في كفر الشيخ اليوم الجمعة 5-4-2024، في الساعة 11:59 مساءً.

موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024

يحين موعد أذان العصر في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024، في الساعة 3:32 مساءً.

موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024

يحين موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024، في الساعة 6:19 مساءً.

موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024

يحين موعد أذان العشاء في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024، في الساعة 7:39 مساءً.

عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024

يبلغ عدد ساعات الصيام في كفر الشيخ في اليوم السابع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك 14 ساعة و30 دقيقة، على أنّ تزيد المدة بمرور الأيام.