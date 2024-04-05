مصري يروي تجربته مع فندق الأشباح.. نام فيه ليلة كاملة «فيديو»

في منتصف شهر فبراير الماضي، استقبلت دور العرض المصرية، أحد أشهر أفلام الرعب «The Curse of the Clown Motel»، الفيلم الأجنبي الذي حقق نجاحًا كبيرًا، نظرًا لمشاهد الرعب، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن القصة مأخوذة من أحداث حقيقية، فما هي أبرز المعلومات عن فندق المهرجين في أمريكا، وكيف ينام ضيوفه وهم يسمعون أصوات الأشباح، خاصة بعد أن قام شابًا مصريًا بالنوم فيه لمدة ليلة واحدة.

الشاب المصري وثق تجربته، ونشر الفيديو عبر صفحته بموقع «فيسبوك»، وخلال المقطع روى أحد العاملين بالفندق القصة الحقيقية، مشيرًا إلى أنّ صاحب فندق المهرجين كان يحب جمع الدميات الصغيرة، وقرر بناء الندق على نفس النهج، لكن حريق دمر الفندق، وانتشرت شائعات عن جود أشباح بالمكان.

تحويل الشائعة إلى حقيقة

لم يتحمل أبناء مؤسس الفندق أعباء الشائعات، خاصة بعد خوف الجميع من الذهاب إلى هناك، حتى جاء ملاك هنود واشتروا الفندق وحولوا الشائعات إلى واقع، وأصبح الفندق مليئًا بالمهرجين، مع وضع أصوات مخيفة في جميع الغرف.

غرف مسكونة بالأشباح

بات كل من يدخل الفندق يعيش تجربة أفلام الرعب في الحقيقة، وهو ما يجده البعض شيئًا ممتعًا، بل هناك غرف بالفعل يعتقد أنها مسكونة مثل: «108 و109 و210 و215 و217»، بحسب ما رواه الشاب المصري في فيديو نشره عبر صفحته بموقع «فيسبوك».