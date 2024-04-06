يرغب آلاف المسلمين في معرفة موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024، إيذانًا بتناول إفطار اليوم 27 رمضان المبارك، الذي تبلغ ساعات الصوم فيه وفق الإمساكية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، 14 ساعة و30 دقيقة.

موعد أذان المغرب اليوم في كفر الشيخ السبت 6-4-2024

ووفقًا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإنّ موعد أذان المغرب في كفر الشيخ اليوم السبت 6-4-2024، في اليوم السابع والعشرين من أيام شهر رمضان المبارك، سيكون في الساعة 06:19 مساءً، وعدد ساعات الصيام يصل إلى 14 ساعة و30 دقيقة.

موعد صلاة المغرب في كفر الشيخ اليوم

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس في مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، وفق إمساكية رمضان 2024 كالتالي:

السحور: 1:49 صباحًا.

إمساك: 3:49 صباحًا.

الفجر: 04:09 صباحًا.

الشروق: 5:39 صباحًا.

الظهر: 11:59 مساءً.

العصر: 3:32 مساءً.

المغرب: 6:19 مساءً.

العشاء 7:39 مساءً.

موعد الإفطار في كفر الشيخ السبت 6-4-2024

ومن المقرر أنّ يبدأ الإفطار اليوم مع أذان المغرب مباشرةً الذي يُرفع في تمام الساعة 6:19 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة كفر الشيخ، ليستعد بعدها الأهالي، لأداء صلاة التراويح في الليلة الثامنة والعشرين من ليالي شهر رمضان المبارك.