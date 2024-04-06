«شرخ في عظام الوجه».. أخر مستجدات الحالة الصحية لحسين الشحات

كشف محمد طه مراسل قنوات أون تايم سبورتس عن تفاصيل التشخيص المبدئي لحسين الشحات، نجم النادي الأهلي، الذي تعرض لاصطدام قوي مع أحد لاعبي سيمبا في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد القاهرة أمس، والتي حجز من خلالها المارد مقعد في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا بثنائية نظيفة.

تفاصيل التشخيص المبدئي لحسين الشحات

قال محمد طه مراسل قنوات أون تايم سبورتس، عبر برنامج ملعب أون مع الإعلامي أحمد شوبير: «حسين الشحات بدأ في التفاعل بشكل أفضل مع الموجودين رفقته، بمعني أنه تحسن مقارنة بالموضع اللي جه المستشفى عليه».

وتابع: «الأشعة المبدئية أثبت وجود شرخ بسيط في عظام الوجه تحت العين، بالإضافة لنزيف تحت عظمة االعين، ومن المقرر أن تجرى أشعة أخرى خلال الساعات القادمة لمعرفة مصدر النزيف».

وأشار: «لا يوجد ارتجاج الحمد لله، لكن طبقًا للبرتوكول المتبع، يجب أن يظل حسين تحت الملاحظة، وطبيب الأهلي كان متواجد وتابع كل شئ رفقة الجهاز الطبي في المستشفى والأمور بخير حتى الأن».

وأكمل: «حسين ممنوع من الأكل حالياً بسبب، بسبب كونه يستكمل بعض الفحوصات والشعة، وخلال الساعات المقبلة سيتم عرضه على فريق طبي متكامل في جميع التخصصات، لإجراء فحص طبي متكامل».

وزاد: «حسين سيقيم في المستشفى لمدة 24 ساعة بشكل مبدئي والمدة قابلة للزيادة، والأمور جيدة ويتواصل من مرافقيه».

واختتم قائلاً: بعض من لاعبي الأهلي متواجدين معه في المستشفى على رأسهم معربا وإمام عاشور»