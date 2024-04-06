السعال الديكي يجتاح أستراليا ويهدد حياة حديثي الولادة.. ما أعراضه؟

اجتاح مرض السعال الديكي أستراليا، وسجلت البلاد حوالي 2799 إصابة خلال الربع الأول من عام 2024، وتسجل حالات الإصابة أعلى مستوياتها في ولايتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تفشي السعال الديكي في أستراليا

ويحدث تفشي مرض السعال الديكي في أستراليا بشكل عام كل ثلاث إلى أربع سنوات، ولكن منذ عام 2020 إلى عام 2023 شهدت أستراليا انخفاضا كبيرا في عدد الحالات نتيجة للتدابير التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا «كوفيد-19»، مثل إغلاق الحدود والعزل الاجتماعي وارتداء الأقنعة.

أعراض مرض السعال الديكي

ونشرت «ديلي ميل» البريطانية معلومات حول أسباب وأعراض مرض السعال الديكي كالتالي:

- السعال الديكي هو مرض تنفسي خطير ومعدٍ بشكل شديد.

- يُسببه بكتيريا البورديتيلا الشاهوقية.

- تظهر الأعراض الأولية للسعال الديكي بشكل مشابه لأعراض البرد والإنفلونزا.

- تشمل الأعراض سيلان الأنف والعطس والسعال الخفيف وارتفاع درجة الحرارة.

- مع تطور المرض في الأسبوع الثاني، تتفاقم نوبات السعال وتصبح أكثر شدة.

- يُعرف المرض أحيانًا باسم «سعال المئة يوم» نظرًا لاستمراره لمدة تتراوح بين 6 و12 أسبوعًا.

- يمكن أن يكون المرض مهددًا لحياة حديثي الولادة الذين لم يتلقوا تطعيماتهم بعد.

- عادة يكون المرض أقل خطورة لدى الأطفال الأكبر سنًا الذين تم تطعيمهم بالكامل، بالإضافة إلى المراهقين والبالغين.

- تُستخدم المضادات الحيوية لعلاج السعال الديكي، وتكون أكثر فعالية عند تناولها في المراحل الأولى من المرض.

- تطعيم النساء ضد السعال الديكي أثناء الحمل يوفر حماية للرضع حديثي الولادة خلال الأشهر الأولى من حياتهم.