صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي كتب: منار مجدي 01:05 م | الإثنين 08 أبريل 2024 صافرات الإنذار أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: وسائل إعلام إسرائيلية: نتنياهو تعهد لبايدن بالتحرك الفوري لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة وسائل إعلام إسرائيلية: واشنطن غاضبة من نتنياهو وتعتبر تل أبيب غير وفية بالتزاماتها وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة جندي بعد تعرضه لقذيفة صاروخية وسط غزة وسائل إعلام إسرائيلية: الشرطة تعتقل 3 فلسطينيين من القدس وسائل إعلام إسرائيلية الجليل الغربي طائرات بقلم منار مجدي