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دراما المتحدة

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي

كتب:

منار مجدي
01:05 م | الإثنين 08 أبريل 2024
صافرات الإنذار

صافرات الإنذار

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة. 

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بقلم منار مجدي