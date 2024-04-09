أعداد الشهداء بغزة تتجاوز 32 ألفا في اليوم 186 من العدوان الإسرائيلي

وسط معاناة مستمرة على هامش الحرب في غزة التي وصلت يومها 186، استشهد عدد من الفلسطنيين وأصيب آخرون، اليوم، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية الحربية ومدفعيته، والذي طال عددًا من المناطق في قطاع غزة.

تفاصيل ما حدث في غزة

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، فإن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال بعدد من القذائف، أحياء الشجاعية والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33 ألفا و207 مواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75 ألفا و933 آخرين.

استشهاد عدد من الفلسطينيين

ولعل من آخر جرائم الاحتلال، تسبب مدفعيتهم في استشهاد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف من طائرة مسيرة للاحتلال استهدف مجموعة من النازحين على طريق صلاح الدين جنوب شرق مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

أما وسط قطاع غزة، استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف مدفعية الاحتلال استهدف محيط مدرسة تؤوي نازحين في مدينة دير البلح، كما قصفت طائرات الاحتلال برجا سكنيا في مدينة الزهراء شمال غرب النصيرات.

وفي خان يونس، انتشل مسعفون برفقة فلسطنيين نحو 84 جثمان شهيد، غالبيتها متحللة وتم نقل عدد من الجثث إلى مستشفى أبو يوسف النجار، وأخرى قام المواطنون بدفنها.