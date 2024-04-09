إمام مسجد الحسين يشكر الشركة المتحدة لنقل أجواء رمضان على الهواء مباشرة

تمتلئ أجواء رمضان 2024 بالبهجة والروحانيات بفضل جهود وزارة الأوقاف المتميزة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث تم نقل أجواء الشهر الفضيل من مسجد الإمام الحسين على الهواء مباشرة.

وعبّر الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام مسجد الحسين، بكل امتنان عن هذه الجهود المبذولة، وأشاد بتلك الخطوة الرائدة التي ساهمت في إسعاد الناس وغمرتهم بالسعادة والتأمل في هذا الشهر الكريم.

ووجه «عبدالسلام» الشكر لوزارة الأوقاف والشركة المتحدة، على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، قائلًا: «نجحت وزارة الأوقاف مع الشركة المتحدة في رمضان 2024 في إسعاد الأمة جميعًا بنقل أجواء وروحانيات الشهر الفضيل من مسجد مولانا الإمام الحسين.. شكرًا وزير الأوقاف.. شكرًا الشركة المتحدة».