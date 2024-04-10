أجمل عبارات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.. «ابعتها لحبايبك»

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر 2024، إذ يتبادل المسلمون أجمل عبارات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، تعبيرا عن فرحتهم بقدوم العيد ومشاعرهم تجاه الأهل والأحباب وتأصيلا للود والمحبة بينهم، ويمكن التعبير عن ذلك من خلال إرسال بطاقات التهنئة مكتوبة سواء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أو تلفونيا للأصدقاء والأهل وسماع صوتهم والاطمئنان عليهم.

أجمل عبارات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وهناك أجمل عبارات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يمكن أن تقدمها للأهل والأحباب تعظيما لشعائر الله وهي كالتالي:

- كل عام وأنتم بخير، عيد فطر سعيد وأتمنى لكم جوا مليئا بالسعادة والفرحة.

- أتقدم بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات إليكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

- كل عام وأنتم طيبين أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

- جعله الله عيدًا سعيدًا ومباركًا عليكم وعلينا جميعا.

- أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وأن يجعله عيدا سعيدا.

- أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجعل عيد الفطر المبارك فرصة لتعزيز روح التسامح.

- ندعو الله أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يعيده علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات، وأن يمن على أمتنا بالأمن والازدهار.

تهنئة عيد الفطر مكتوبة

ومن بين أجمل عبارات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك المكتوبة هي كالتالي:

- أتمنى لكم ولأسرتكم عيد فطر مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

- أتمنى لكم عيدا مليئا بالفرحة والمحبة، وكل عام وأنتم بخير.

- نتبادل التهاني والأماني بالعيد السعيد، أتمنى لكم جوا من البهجة.

- أسعد الله أوقاتكم بذكره وأعاده عليكم بالخير واليمن والبركات.

- كل عام وأنتم سعدا وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

- أرسل إليكم باقة مليئة بالمحبة مع التمني بالازدهار.

- رمضان راحل والعيد قادم، فمن نُهنئ؟ تقبل الله منا ومنكم.

- اسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يُمدك بعمر مديد.

تهنئة عيد الفطر رسمية

كما يمكنك إرسال أجمل عبارات التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كتهنئة رسمية وهي كالتالي:

- أهنئكم بقدوم عيد الفطر المبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

- كتب لكم الأجر والثواب، وأسعدكم طول الدهر، كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

- كل عام وأنتم على الطاعة أدوم، وعن النار أبعد، وإلى الجنة أسبق.

- للكلمة ردود، وللفرحة وجود، ولأيام عيد الفطر المبارك وقت محدود، ولك مني تهنئة ليس لها حدود.

تهنئة عيد الفطر مكتوبة للأصدقاء

- أقول في نفسي وأنا أعايد الناس متى أشوفك تكمل أفراح عيدي.

- ما تسبقني الناس في العيد، أنا أول من يعايد الغاليين.

- كل عام وأنتم بخير وعيد فطر سعيد يا أصدقائي.

- إلى أغلى أعز أحلى أحب الناس عيدك سعيد يا تاج الراس.