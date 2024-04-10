فنانون يروون ذكريات الطفولة مع العيد في احتفالية بحضور السيسي

عرض فيلم «العيد بالنسبة لك إيه؟!» المعروض خلال احتفالية عيدالفطر، في العاصمة الإدراية الجديدة، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ذكريات كل فنان مع العيد.

وقال الفنان أحمد حلمي إن أفضل أمر في عيد الفطر هو الملابس الجديدة، وذكرياته الجميلة كانت مع المراجيح التي كانت على شكل مركب، مضيفا: «كنا زي أي بيت مصري بيعمل الكحك والبيتيفور والبسكويت على الصاجات السودة الكبيرة ديه»، مشيرا إلى أن عمل الكحك كان طقس يجمع العائلة والأطفال الصغار.

منة شلبي: «كنا بننقش الكحك ونسويه»

وأضافت الفنانة منة شلبي، إنها كانت تجهز ملابسها الجديدة في العيد بجوار السرير قبل النوم، متابعة: «كنا بننقش الكحك ونسويه، وكنت أول الناس اللي أكله سخن».

وقال الفنان ياسر جلال إنه كان ينام يحلم بكونه يستقيظ أول يوم العيد، لارتداء الملابس الجديدة، مشيرا إلى أن والدته كانت تريده دائما أن يدخر النقود التي يحصل عليها من العيدية، وكان لا ينفذ كلامها

دينا الشربيني: «كنت مستنية علشان أصحى لبس العيد»

أما الفنانة دينا الشريبني، قالت: «كنت بفضل باصة للهدوم كده مستنية علشان أصحى ألبسها»، مشيرة إلى أنها ما زالت تتذكر الصواني وتجمع العيلة ونقش الكحك.