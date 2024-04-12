اكتشاف غرفة أثرية مستوحاة من حرب طروادة في إيطاليا

بمرور كل يوم يتوالى ظهور الاكتشافات الأثرية الي تنتمي لحضارات مختلفة وتبهر أنظار العالم، حيث تم مؤخرًا، اكتشاف قاعة طعام كبيرة ذات جدران باللون الأسود ومدون عليها رسوم تعود إلى حوالي 2000 عام في إيطاليا.

تفاصيل عن الكشف الأثري في إيطاليا

ووفق شبكة «سكاي نيوز عربية» فقد أعلنت السلطات الإيطالية عن هذا الكشف، لافتة إلى أن الرسوم المدونة على قاعة الطعام مستوحاة من حرب طروادة التاريخية الشهيرة، حيث تم اكتشافها أثناء عمليات التنقيب في مدينة بومبي الرومانية.

وتبلغ مساحة الغرفة نحو 15 مترا طولًا و6 أمتار عرضًا، كما تعود نوعية الفسيفساء والجداريات لعهد الإمبراطور الروماني أغسطس، وتشير إلى أن تلك القاعة كانت خاصة بإعداد ولائم الطعام الكبيرة.

سر طلاء الجدران باللون الأسود

أما عن السبب خلف طلاء جدران الغرفة الكبيرة باللون الأسود، قال أحد المختصين بالكشف الأثري ويدعى جابرييل زوكتريجل، إنه تم طلاء الجدران باللون الأسود لمنع تكون الدخان الناتج عن مصابيح الزيت على الجدران.

وأوضح «زوكتريجل» أن الناس كانوا يجتمعون لتناول العشاء بداخلها بعد غروب الشمس داخل تلك الغرفة التي تعطي إيحاءً بالظلمة عند النظر إليها.

جدير بالذكر أن الرمادي البركاني قد غمر مدينة بومبي الإيطالية وكذلك المناطق الريفية المحيطة بها، وذلك بعد حدوث انفجار جبل فيزوف عام 79 ميلادية، ما تسبب في مقتل آلاف الرومان الذين لم يدركوا حينها عيشهم تحت أحد أكبر البراكين في أوروبا، وأدى إلى تدمير حياتهم في هذا الوقت قبل قرون بعيدة.