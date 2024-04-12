«إسرائيلي» مهدد بالجلد والسجن 40 عاما في ماليزيا

اتهمت السلطات الماليزية، إسرائيلي بتهمة تهريب أسلحة نارية وحيازة الذخيرة داخل البلاد، مما يضعه يواجه حكما بالسجن يمكن أن يصل إلى 40 عاما بالإضافة إلى الجلد، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

اعتقال الإسرائيلي بحوزته أسلحة نارية

وتم اعتقال شالوم أفيتان البالغ من العمر 38 عامًا، في 27 مارس في فندق في العاصمة كوالالمبور، وفي بحوزته على 3 مسدسات و158 رصاصة بحوزته.

ودافع أفيتان عن براءته خلال جلسة المحاكمة التي عُقدت اليوم الجمعة، ومع ذلك، لا يزال محتجزًا لدى الشرطة.

السجن لمدة 40 عاما والجلد

وأدلى مساعد النائب العام محمد مصطفى كونيالام بتصريح للصحفيين في المحكمة مؤكدا أنها جريمة خطيرة والمتهم يواجه احتمالية السجن لمدة تتراوح بين 30 و40 عامًا، بالإضافة إلى عقوبة الجلد التي لا تقل عن 6 جلدات.

ماليزيا لا تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع الاحتلال الإسرائيلي، ودعمت دائمًا إنشاء دولة فلسطينية، ويتطلب دخول الإسرائيليين إلى ماليزيا الحصول على تأشيرة وإذن من وزارة الداخلية.