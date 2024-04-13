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دراما المتحدة

الاحتلال الإسرائيلي: مستعدون دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة للتصدي لإيران

كتب:

شريف سليمان
10:25 م | السبت 13 أبريل 2024
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش مستعد دفاعيا وهجوميا في مستويات مختلفة ويتعاون مع الولايات المتحدة في ذلك، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال: نحاول أن نمنع وصول الطائرات الإيرانية المسيرة إلى إسرائيل. 

وأضاف: إيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل. 

وتابع: المسيرات الإيرانية ستحتاج ساعات للوصول لإسرائيل وصفارات الإنذار ستدوي في أي منطقة تهددها المسيرات.

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بقلم شريف سليمان