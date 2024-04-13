عاجل.. مصدر أمني رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

أعلن مصدر أمني مصري رفيع المستوى، أن الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى.

وكان مصدر رفيع المستوى، قد أفاد بأن خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية تتابع عن كثب تطورات الأوضاع بالمنطقة وترفع تقاريرها للرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار الساعة.وأكد، أنّ مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة، في إطار سعيها للتهدئة والسلام.

أفادت مراسلة «القاهرة الإخبارية»، بأن عشرات الطائرات المسيرة الإيرانية تعبر أجواء العراق باتجاه إسرائيل، وفقا لخبر عاجل أفادت به القناة.