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«القاهرة الإخبارية»: إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا واحترازيا 

كتب:

شريف سليمان
11:35 م | السبت 13 أبريل 2024
لبنان

لبنان

أعلنت وزارة الأشغال اللبنانية، إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا واحترازيا، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». 

 

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