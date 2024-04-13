«القاهرة الإخبارية»: إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا واحترازيا كتب: شريف سليمان 11:35 م | السبت 13 أبريل 2024 لبنان أعلنت وزارة الأشغال اللبنانية، إغلاق الأجواء اللبنانية مؤقتا واحترازيا، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يشن سلسلة غارات على عدة بلدات بجنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: غارتان إسرائيليتان على إقليم التفاح جنوب لبنان وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق أكثر من 50 صاروخا من جنوب لبنان تجاه شمال إسرائيل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مواقع لحزب الله في جنوب لبنان «القاهرة الإخبارية»: إطلاق صاروخين من لبنان اتجاه إصبع الجليل شمال إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية بلدة مركبا جنوبي لبنان مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف منطقة «كنعان» في جنوب لبنان لبنان الأجواء اللبنانية وزارة الأشغال اللبنانية بقلم شريف سليمان