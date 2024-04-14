«القاهرة الإخبارية»: الدفاعات السورية تتصدى لصواريخ إسرائيلية في محيط مطار دمشق

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأنّ الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية في محيط مطار دمشق الدولي.

آخر التطورات بين إسرائيل وإيران

وفي سياق آخر، شنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.