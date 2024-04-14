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دراما المتحدة

إعلام إسرائيلي: 7 صواريخ أصابت قاعدة رامون الجوية في النقب

كتب:

حسن سمير
02:07 ص | الأحد 14 أبريل 2024
صاروخ - صورة أرشيفية

صاروخ - صورة أرشيفية

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن إصابة 7 صواريخ لقاعدة رامون الجوية في النقب.

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

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بقلم حسن سمير