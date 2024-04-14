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احتجاز فريق عمل «القاهرة الإخبارية» في تل أبيب أثناء تأدية مهام عمله

كتب:

حسن سمير
02:09 ص | الأحد 14 أبريل 2024
تل أبيب - صورة أرشيفية

تل أبيب - صورة أرشيفية

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باحتجاز فريق عمل القناة في تل أبيب، أثناء تأدية مهام عمله.

وأعلنت قناة «القاهرة الإخبارية» أنّها تحمل الجانب الإسرائيلي مسؤولية سلامة الفريق.

وتنقل «القاهرة الإخبارية» الأحداث الدائرة في الشرق الأوسط على مدار الساعة في تغطية لحظية، عبر مراسليها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التصعيد الأخير بين إيران وإسرائيل.

آخر التطورات بين إسرائيل وإيران 

وشنت إيران هجومًا على إسرائيل، مساء السبت، باستخدام عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للحرس الثوري الإيراني حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

ويُعتبر هذا الهجوم ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا دبلوماسيًا إيرانيًا في دمشق قبل أيام، مما أسفر عن مقتل ضباط بارزين في الحرس الثوري الإيراني.

لم ترد تفاصيل أخرى عن الهجوم الإيراني حتى الآن، بما في ذلك أهدافه ومدى الخسائر التي أحدثها.

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بقلم حسن سمير