اكتشاف مفاجأة غير متوقعة في أنتاركتيكا.. كارثة طبيعية تهدد القارة الجليدية

ألغاز متعددة ومحيرة تشغل بال العلماء بمرور كل يوم، حيث تحوي الكرة الأرضية ملايين الاكتشافات التي تبهر العالم وقد يقف العقل عاجزًا أمامها في بعض الأحيان، وهو ما حدث مؤخرًا، باكتشاف وجود مجموعة كبيرة من البراكين أسفل الغطاء الجليدي الضخم للقارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا.

تفاصيل اكتشاف البراكين في أنتاركتيكا

مع استمرار عمليات التنقيب والاستكشاف المستمرة داخل القارة القطبية الجنوبية، توصل العلماء مؤخرًا، إلى وجود نحو 138 بركانًا تحت الغطاء الجليدي الضخم، لكن لم يتعرف بعد هل نشطة أم لا؟، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

ومن المذهل أيضًا أن تلك القارة المتجمدة تقع في أكبر منطقة بركانية على وجه الأرض، وهو ما يعد مستحيلًا بالنسبة لطبيعتها الجليدية طوال أيام العام، وتعد المشكلة الأكبر في الوقت الحالي هي عدم تأكد العلماء ما إذا كان أي من هذه البراكين يمكن أن يثور أم لا، حيث يعد الأمر مسألة شائكة بالنسبة للجيولوجيين اعتمادًا على طبيعة كل بركان.

بركانين نشطين في المنطقة

وفي الوقت الحالي توصل العلماء إلى أنه هناك بركانين نشطين داخل أنتاركتيكا، وفقًا لتقارير موقع «Live Science» العالمي، حيث يقع أحدهما في جزيرة ديسبشن – وهي عبارة عن كتلة أرضية على شكل حدوة حصان تقع شمال البر الرئيسي للقارة، أما الثاني يقع في جبل إريبوس- أعلى قمة في القارة ويبلغ ارتفاع قمته 3794 مترًا، ويعتبر هو البركان النشط في أقصى جنوب العالم.

وقال كونور بيكون، عالم أبحاث في مرصد لامونت دوهرتي للأرض بجامعة كولومبيا في نيويورك، إن بركان إريبوس، يثور بشكل مستمر منذ عام 1972 على الأقل.

وأضاف مرصد ناسا للأرض، أنّ جبل إريبوس ينبعث منه أيضًا أعمدة من الغاز والبخار، بل وينفث قنابل صخرية تُعرف مجتمعة باسم «ثوران سترومبوليان».

أما بالنسبة جزيرة ديسبشن فهي، لأن آخر بركان نشط ثار بها كان في عام 1970، وتصنف الجزيرة حاليًا على أنها خضراء نظرًا لأنه لا يوجد توقعات لثوران البركان بها.