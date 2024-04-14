الرئيس الإيراني: سنوجه ردا قاسيا إلى إسرائيل حال شنت هجوما جديدا

قال إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني، «سنوجه رد فعل قاس وأكثر حزما إلى إسرائيل حال شنها هجوما جديدا على إيران مرة أخرى»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ونؤكد على أهمية تعزيز أمن واستقرار المنطقة لضمان أمننا وسنبذل كل جهودنا لضمان السلام والاستقرار.

وتابع: استهدفنا بعض المواقع العسكرية الإسرائيلية بصواريخ ومسيرات في خطوة مسؤولة ومتناسبة.