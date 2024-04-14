صفقة الموسم.. الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري الروسي والمنتخب المغربي

كشفت تقارير صحفية قطرية، عن وجود بند في عقد يحيى عطية الله نجم نادي الوداد المغربي السابق، وسوتشي الروسي الحالي، يقربه من الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي الموسم المقبل، وذلك من أجل تدعيم مركز الظهير الأيسر في الفريق.

بند في عقد نجم الوداد المغربي يقربه من الانتقال إلى الأهلي

ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية قطرية: «فإن هناك بند في عقد يحيى عطية الله يفيد بأحقيته في الرحيل عن صفوف الفريق بشكل مجاني، في حالة هبوط فريقه إلى دوري الدرجة الثانية الموسم المقبل، وهو ما يقرب اللاعب من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي، خاصة وأن فريقه يحتل المركز الأخير بجدول الترتيب».

وذكرت التقارير:« أن يحيى عطية الله يرغب في خوض تجربة في مسابقة دوري nile مع النادي الأهلي الموسم المقبل، وهو الأمر الذي يقرب اللاعب بشكل كبير من الانضمام إلى جدران القلعة الحمراء في الموسم الجديد، خاصة وأن اللاعب سيكون حر، ومن حقه الانتقال إلى أي نادي في صفقة مجانية».

وانضم يحيى عطية الله إلى صفوف نادي سوتشي الروسي مطلع الموسم الجاري، قادمًا من نادي الوداد البيضاوي المغربي، بعد حسم كافة الأمور المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة.