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دراما المتحدة

فحص 3 آلاف رأس ماشية ضد مرضي البروسيلا والسل البقري بالشرقية

كتب:

نظيمة البحرواي
02:31 م | الأحد 14 أبريل 2024
فحص المواشي بالشرقية

فحص المواشي بالشرقية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية فحص 1869 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، و1637 رأس ماشية ضد السل البقري، في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها. 

فحص أكثر من 3 آلاف رأس ماشية

ومن جانبه أشار اللواء إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، بالاشتراك مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، قامت خلال مارس الماضي بإجراء الفحص لـ1869 رأس ماشية ضد البروسيلا، وفحص 1637 رأس ماشية ضد السل البقري بمختلف مراكز وقرى المحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

استمرار القوافل الطبية للحفاظ على الثروة الحيوانية

وأضاف أن عمليات الفحص جاءت إسهاما من المديرية لاكتشاف أي حالات مصابة بالسل البقري أو البروسيلا، وهي من الأمراض المشتركة التي تصيب الإنسان والحيوان، وتسبب خطورة كبيرة على صحة الإنسان الذي يتعامل مع الحيوان أو يتناول المنتجات الحيوانية ومصنعاتها، مؤكدا استمرار جهود مديرية الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

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بقلم نظيمة البحرواي