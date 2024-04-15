6 ظواهر فلكية تحدث خلال أبريل الجاري.. أبرزها زخة شهب القيثارة

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل عدد من الظواهر الفلكية المتوقع حدوثها خلال الـ15 يوما المقبلة، أبرزها ما يتعلق باكتمال بدر شهر شوال 1445 هجريا، يوم 24 أبريل الجاري.

الظواهر الفلكية 2024

تستعرض «الوطن» في النقاط التالية، أبرز الظواهر الفلكية المتوقع حدوثها خلال الـ15 يوما المقبلة من شهر أبريل، وفقا لتقرير صادر عن معهد البحوث الفلكية:

- 15 أبريل

القمر وبولوكس (ألفا التوأم).. يترائى مقترنا مع النجم بولوكس Pollux، ألمع نجم في برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم).

- 16 أبريل

القمر وبيهيف (خلية النحل).. يترائى في هذا اليوم، مقترنا مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان، ولصعوبة رؤية هذا الحشد بالعين المجردة، ننصح باستخدام تليسكوب صغير، حيث نراه جوار القمر في السماء، حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ2:00 بعد منتصف الليل.

- 22 أبريل

زخة شهب القيثارة Lyrids.. تسقط سنويا في الفترة من 16 إلى 25 أبريل، وتبلغ ذروتها في 22-23.

- 23 أبريل

القمر وسبيكا (ألفا العذراء).. يترائى القمر مقترنا مع النجم سبيكا Spica - السماك الأعزل أو السنبلة، وهو ألمع نجم في برج العذراء (ألفا العذراء).

- 24 أبريل

اكتمال القمر (بدر شهر شوال).. يكتمل قرص القمر، ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، حيث تبلغ نسبة لمعانه 100%.

- 26 أبريل

القمر وأنتاريس (قلب العقرب).. يشرق في ذلك اليوم، مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب)، ألمع نجم في برج العقرب.