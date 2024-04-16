لجنة الحكام ترد على عدم صحة هدف الثاني لـ الزمالك في شباك الأهلي.. عاجل

ردت لجنة الحكام، على تصريحات بعض الخبراء، حول عدم صحة هدف سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة القمة، والتي تجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة العاشرة من مؤجلات مسابقة دوري nile، والتي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

لجنة الحكام ترد على عدم صحة هدف الثاني لـ الزمالك في شباك الأهليوأكد مصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات خاصة لـ الوطن سبورت:« أن الهدف الثاني الذي سجله سيف الدين الجزيري صحيح، ولا يوجد أي أخطاء خلال لقاء مباراة الأهلي، في القمة، مشيراً إلى أن القرار الخطأ الوحيد في اللقاء، هو عدم طرد كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي.

وفاز نادي الزمالك على حساب الأهلي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وسجل ثنائية الفارس الأبيض سيف الدين الجزيري.

يذكر أنه قد قال الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن إبراهيم نور الدين حكم مباراة الديربي بين الأهلي والزمالك، كان يجب عليه إعطاء البطاقة الحمراء لـ كريم وليد نيدفيد نجم المارد بسبب تكرار المخالفة في الشوط الأول.

خبير تحكيمي: هدف الزمالك الثاني غير صحيح

وفي تصريحات تليفزيونية، قال توفيق السيد: «هدف سيف الدين الجزيري الأول سليم، ومساعد الحكم هاني عبدالفتاح أدى مستوى جيد خلال المباراة».

وتابع: "عدم احتساب ركلة الجزاء لـ الجزيري كان قرار صائب بعد الرجوع لتقنية الفار، وإلا أن ابراهيم نور الدين توقف لبعض الثواني قبل اطلاق صافرته، ولكن قد يكون سامي هلهل هو من نبه عليه بتلك اللعبة".

وأضاف: "الهدف الثاني الذي أحرزه الزمالك، يكشف عن أن سيف الجزيري لعب بشكل خطر ضد لاعب الأهلي عمر كمال عبدالواحـد، والكرة ركلة حرة لصالح الأهلي، واحتساب الهدف كان قرار خاطئ من جانب إبراهيم نور الدين".

وأكمل: "كنت أمني نفسي أن يقوم حكام الفيديو بمراجعة المباراة جيدًا، وهناك مخالفة ارتكبها سيف الجزيري ضد لاعب المارد، وقدمه كانت قريبة من وجه عمر كمال، واللاعب لم يستطع منافسة الجزيري لأن قدمه كانت في وجهه، ورأيي الشخصي أن الكرة ركلة حرة للأهلي وهو قرار أثر على نتيجة اللقاء".

وتطرق إلى أن إبراهيم نور الدين قام باحتساب الكرة هدفًا، ولم يتم مراجعته بشكل واضح من غرفة الـVar، وحكم المباراة لم يكن يمتلك التفاصيل كاملة، ولعبة الهدف الثاني للزمالك تخص تقنية الفيديو، مثل لعبة ركلة الجزاء.

وأكد توفيق السيد، أن طاقم التحكيم قدم مستوى مقبول رغم صعوبة اللقاء، مشيرًا إلى أن الوقت الضائع في نهاية اللقاء كان 6 دقائق ولم يُلعبوا بشكل كامل، وكان يجب زيادة على الأقل دقيقة ونصف.

وأتم: "اخفاء الكرة (عيب ولا يصح مطلقا) هذا سلوك غير مقبول، وكان يجب على إبراهيم نور الدين طرد المدير الفني للفريق المنظم للمباراة (صاحب الملعب) وفقًا للائحة والقانون، لأنه المسئول عن ذلك، ولو كان الأهلي هو المسئول عن التنظيم وتكرر الموقف يتم طرد المدرب".