«تحدث بأسلوب غير لائق».. نجم الأهلي يطلب الرحيل بعد الهزيمة من الزمالك

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن مفاجأة مدوية بشأن طلب أكرم توفيق نجم النادي الأهلي الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي بنهاية الموسم الجاري.

مدحت شلبي: أكرم توفيق تكلم بشكل حاد مع سامي قمصان بسبب عدم مشاركته في القمةوفي تصريحات تليفزيونية، قال مدحت شلبي: «أكرم توفيق تكلم بشكل حاد مع سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك».

وأكمل: «احتدام أكرم توفيق في الحديث على سامي قمصان بلهجة حادة، جاء لرغبته الاستجابة له والموافقة على رحيله في نهاية الموسم».

وتابع شلبي قائلاً: «في يناير الماضي أكرم توفيق، تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية للأنضمام لصفوفه، إلا أن الجهاز الفني رفضه رحيله».

واختتم: «في الأيام القادمة ستتضح الأمور الخاصة بأكرم توفيق، خاصة في ظل وصول العلاقة بينه وبين كولر لطريق مسدود».

كان الأهلي تعرض للخسارة أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقييمت بينهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل، طالب الإعلامي أحمد شوبير، بضرورة وجود سياسة الثواب والعقاب بعد الأحداث التي شهدتها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في لقاء مؤجل الجولة العاشرة من عمر مسابقة دوري nile، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وأكد «شوبير» في تصريحات عبر برنامج «ملعب أون تايم» عبر قناة «أون تايم سبورتس 1» أن المباراة شهدت عدم وجود كرات للعب في الدقائق الأخيرة، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي انتظروا فترة حتى لعب الكرة.

وأوضح شوبير أن المباراة تقام بعشر كرات وليس كما الماضي إلا أن الكرات اختفت مما يجب وجود سياسة عقاب لعدم تكرار هذا الأمر في المستقبل.

وأتم شوبير إلى أنه في كرة في نهاية المباراة ذهب مخطط الأحمال بالنادي الأهلي للحصول على الكرة في وقت كان حاملي كرات الزمالك جمعوا باقي الكرات في مشهد لا يليق مطالبًا بضرورة وجود عقوبة.

مباراة الزمالك أمام الأهلي بتنظيم الأبيضوتعد مباراة الأهلي والزمالك على استاد القاهرة والتي انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف، هي مباراة من تنظيم نادي الزمالك.