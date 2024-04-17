«القاهرة الإخبارية»: تصاعد التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في القدس المحتلة، عن تصاعد لافت للتوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان، بعد الهجوم الإيراني الأخير ردا على قصف مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وأشارت في رسالة مباشرة إن التطور الحدودي ترجم إلى زيارات متكررة من جانب وزير الدفاع الإسرائيلي للمنطقة.

وأضافت أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تشير إلى ارتفاع أعداد مصابي قصف عرب العرامشة، بعد تعرضها بقصف بصاروخ من جنوب لبنان، فيما نقلت المروحيات الإسرائيلية المصابين إلى المستشفيات، وباشرت طواقم الإسعاف العمل ميدانيا لعلاج الإصابات المتوسطة والطفيفة.